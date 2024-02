Industrial and Commercial Bank of China Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie verzeichnet aktuell eine neutrale Einstufung gemäß der technischen Analyse. Der Aktienkurs liegt bei 3,93 HKD und weist einen Abstand von +2,08 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 3,85 HKD auf. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 3,73 HKD erreicht, was einer Differenz von +5,36 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie der Industrial & Commercial Bank Of China als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 3,63 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 7,6 beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt aktuell 31, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 37,86 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Industrial & Commercial Bank Of China mit 8,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7,32 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Redaktion.