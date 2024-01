Industrial Securities Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bewertung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Titels verwendet. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher zu Kursgewinnen führen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Industrial Securities heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 97,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Industrial Securities überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 70,43, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet. Insgesamt erhält das Industrial Securities-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung zu Industrial Securities war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Im Gegensatz dazu waren in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert zu verzeichnen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 8 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Industrial Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,98 Prozent, was eine Underperformance von -0,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch um 1,68 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass sich der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 befindet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Der GD200 verläuft bei 6,36 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,53 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,05 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 6,06 CNH, was einer Abweichung von -8,75 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung für Industrial Securities.