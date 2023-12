Industrial Securities Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Industrial Securities liegt bei 54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 73,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Aufgrund dessen wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft, was zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Industrial Securities verläuft aktuell bei 6,41 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 5,96 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -7,02 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 6,28 CNH, was einer Differenz von -5,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Industrial Securities eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite von Industrial Securities mit 2,98 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. In der "Kapitalmärkte"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 6,2 Prozent, wobei Industrial Securities mit 3,22 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.