Industrial, Commercial Bank of China Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Der Kurs der Aktie Industrial & Commercial Bank Of China steht am 15.09.2023, 03:45 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 3.79 HKD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Industrial & Commercial Bank Of China entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 3,3 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 6,96. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Industrial & Commercial Bank Of China auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Industrial & Commercial Bank Of China beträgt bezogen auf das Kursniveau 9,1 Prozent und liegt mit 2,9 Prozent über dem Mittelwert (6,19) für diese Aktie. Industrial & Commercial Bank Of China bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Industrial & Commercial Bank Of China mit einer Rendite von -0,45 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,9 Prozent. Auch hier liegt Industrial & Commercial Bank Of China mit 0,44 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.