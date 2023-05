Industrial, Commercial Bank of China Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Für die Aktie Industrial & Commercial Bank Of China stehen per 29.05.2023, 20:15 Uhr 4.23 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Industrial & Commercial Bank Of China zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Industrial & Commercial Bank Of China auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie ein Durchschnitt von 4,01 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,23 HKD (+5,49 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (4,3 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,63 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Industrial & Commercial Bank Of China erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Industrial & Commercial Bank Of China aktuell mit dem Wert 73,17 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51,95. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Industrial & Commercial Bank Of China mit einem Wert von 3,87 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 9,84 , womit sich ein Abstand von 61 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

