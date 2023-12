Industrial Bank Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs der Industrial Bank zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -0,89 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Hingegen beträgt die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten -1,32 Prozent, wobei die Industrial Bank mit 0,43 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Industrial Bank liegt bei 63,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Hingegen liegt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, bei 70,18, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigte sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Industrial Bank in den vergangenen vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei der Industrial Bank in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider. Insgesamt zeigt die Analyse 8 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich eine insgesamt negative Einschätzung der Anleger-Stimmung.