Industrial Bank Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Industrial Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,16 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,31 CNH, was einem Unterschied von -11,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,13 CNH liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-5,42 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Industrial Bank-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über die Aktie war höher als üblich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Industrial Bank-Aktie also ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Industrial Bank-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -0,89 Prozent erzielt, was 4,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Handelsbanken" beträgt -1,41 Prozent, wobei die Industrial Bank-Aktie aktuell 0,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie der Industrial Bank. Der RSI7 liegt bei 41,46 und der RSI25 bei 64,14, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht, "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz und "Neutral" im Branchenvergleich sowie im Relative Strength Index für die Aktie der Industrial Bank.