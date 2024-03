Industrial Bank Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI der Industrial Bank liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 47,89 auf und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt für die Aktie der Industrial Bank einen Durchschnitt von 15,73 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,29 CNH, was einem Unterschied von +3,56 Prozent entspricht. Somit wird auch aus charttechnischer Sicht eine "neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf und erhalten daher ebenfalls eine "neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Industrial Bank-Aktie somit eine "neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie der Industrial Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,38 Prozent erzielt, was 4,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" liegt die Industrial Bank jedoch um 1,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance im Vergleich zum Sektor wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei der Industrial Bank keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Industrial Bank daher auf dieser Stufe eine "gut"-Bewertung.