Industrial Bank Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) dient in der technischen Analyse dazu, die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Titels zu bewerten. Ein hoher RSI deutet auf Überkauftheit hin, während ein niedriger Wert auf Überverkauftheit schließen lässt. Für die Industrial Bank wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,94 Punkten, was auf Neutralität hindeutet. Der RSI25 beträgt 57,27, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage hauptsächlich positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -10,73 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte Industrial Bank in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +0,51 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 4,83 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.