Industrial Bank Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie der Industrial Bank eine Rendite von -9,79 Prozent, was einer Unterperformance im Vergleich zum Durchschnitt des Finanzsektors um 11,09 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -0,94 Prozent, wobei die Industrial Bank um 8,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 63,08 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI von 45,19 Punkten bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Industrial Bank.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Verbesserung in der Internet-Kommunikation für die Industrial Bank, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält die Industrial Bank eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Industrial Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,96 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,66 CNH liegt, was einem Unterschied von -8,15 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Rating von "Neutral", da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Industrial Bank-Aktie auf Basis dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.