Industrial Bank Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Industrial Bank wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat außerdem 8 eindeutig negative Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer "schlecht" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Industrial Bank als neutral eingestuft werden kann. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Industrial Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,44, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 48,02, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche hat die Industrial Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,27 Prozent gefallen sind. Dies entspricht einer Underperformance von -8,53 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,51 Prozent im letzten Jahr, wobei die Industrial Bank um 11,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Industrial Bank-Aktie beträgt aktuell 16 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,81 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 14,76 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (+0,34 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Industrial Bank eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt wird die Industrial Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutralen" Rating versehen.