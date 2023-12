Industrial Alliance Insurance and FinancialrvicesPrefries G Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Aktie von Ia eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Wert hin. In Bezug auf die Dividende schüttet Ia eine Rendite von 3,48 % aus, was 0,49 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,99 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in diesem Bereich. Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 96,4 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 92,05 CAD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (87,02 CAD) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (86,31 CAD) liegt. Dadurch erhält die Ia-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

