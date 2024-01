Industrial Alliance Insurance and FinancialrvicesPrefries G Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Ia-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 96,4 CAD, was einem Aufwärtspotential von 8,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Ia aktuell einen Wert von 3,48 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 87,31 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 88,77 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +1,67 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 87,89 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+1 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 10,35, was 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 liegt. Dies führt zu der Bewertung, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für Ia führt.

