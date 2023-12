Industrial Alliance Insurance and FinancialrvicesPrefries G Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs des Unternehmens Ia hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 22,86 Prozent erhöht, was mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 16,46 Prozent erzielte, hat sich Ia mit einer Rendite von 22,86 Prozent deutlich besser entwickelt.

Die Analysten haben die Aktie von Ia in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, wobei 3 Bewertungen gut, 2 neutral und keine schlecht waren. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Ia bei 96,4 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3,5 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke werden daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 93,14 CAD, der 7,08 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) von 86,98 CAD liegt, als positiv eingestuft wird. Ebenso liegt der aktuelle Kurs von 93,14 CAD, 8,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 86,04 CAD.

Zusammenfassend wird die Aktie von Ia auf Basis der verschiedenen Bewertungen und Analysen insgesamt als "Gut" eingestuft.

