Industria De Diseno Textil Inditex: Potenzial von 7,23% zum Kursziel von 33,66 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex um +0,22% zugelegt. In der gesamten Handelswoche belief sich das Plus auf +0,45%. Der Markt scheint momentan relativ neutral zu sein.

Allerdings halten Analysten die Aktie für unterbewertet und sehen ein Kurspotenzial in Höhe von +7,23%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33.66 EUR.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktien und weitere 18 Experten bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit mit insgesamt 10 Bewertungen hält es dagegen für angebracht die Aktien zu behalten (“Halten”). Lediglich eine Stimme rät zum Verkauf der Wertpapiere.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,83.