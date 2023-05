Industria De Diseno Textil Inditex: Potenzial von 6,01% - Kursziel bei 33,00 €

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen negativen Trend erlebt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,95% hingelegt. Die Gesamtentwicklung der Woche beträgt somit -2,98%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 33,00 € erreichen könnte. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg von +6,01%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 23 befragten Experten empfehlen sechs als “starker Kauf”, sieben sehen das Rating “Kauf” als passend an und neun halten es für angemessen (“halten”). Lediglich einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt...