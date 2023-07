Industria De Diseno Textil Inditex: Potenzial von +11,56% - Kursziel bei 37,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie des spanischen Modeunternehmens Industria De Diseno Textil Inditex an der Börse keine guten Ergebnisse verzeichnen. Der Kurs sank um -0,70% und in den letzten fünf Handelstagen ging der Wert um insgesamt -3,89% zurück. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das aktuelle Kursniveau als unterbewertet an. Das mittelfristige Kursziel von Industria De Diseno Textil Inditex liegt bei 37,74 EUR – eine Steigerung von +11,56%. Diese Einschätzung teilen auch die meisten Bankanalysten: Während sich sieben Experten für einen Kauf aussprechen und weitere 17 ein “Kauf”-Rating vergeben haben, halten sich zehn Analysten mit einer neutralen Bewertung zurück. Nur ein Experte empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...