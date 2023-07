Industria De Diseno Textil Inditex: Potenzial für Kursanstieg von +7,55% auf 37,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend verfolgt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,17% hingelegt. Doch die Bankanalysten sind sich einig: das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 37,74 EUR, was einem Potenzial für einen Kursanstieg um +7,55% entspricht.

• Am 18.07.2023 schloss Industria De Diseno Textil Inditex mit -0,17%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 37,74 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +68,57%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere siebzehn Experten bewerten diese als “Kauf”. Zehn weitere Bankanalysten halten es für ratsam die Position zu halten. Nur einer bleibt weiterhin skeptisch und rät zum Verkauf.

Zusammenfassend lässt sich...