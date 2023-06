Industria De Diseno Textil Inditex: Mittelfristiges Kursziel bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und verlor insgesamt -1,17%. Gestern generierte der Wert eine Kursentwicklung von -0,27%, was die negative Stimmung am Markt unterstreicht. Die Bankanalysten sehen jedoch in dieser Entwicklung eine Unterbewertung des Titels.

Das mittelfristige Kursziel für Industria De Diseno Textil Inditex liegt bei 33,66 EUR und würde Investoren ein Risiko von lediglich -0,44% eröffnen. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

Aktuell empfehlen 24 Analysten die Aktie mit “Kauf” oder “Halten”. Nur einer rät zum Verkauf des Papiers. Demnach sind +70,59% aller Experteneinschätzungen optimistisch. Das Guru-Rating des Titels bleibt unverändert bei 3,85...