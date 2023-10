Industria De Diseno Textil Inditex: Kursziel von 37,74 EUR laut Analysten

Am gestrigen Tag hat Industria De Diseno Textil Inditex an der Börse eine negative Entwicklung von -0,79% verzeichnet. Der Trend der vergangenen fünf Tage zeigt jedoch ein leichtes Plus von +0,28%. Die Aktie des spanischen Bekleidungsunternehmens wird nach Meinung von Experten aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 37,74 EUR auf – das entspricht einem Potenzial von +6,94%.

Aktuell sehen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere 16 empfehlen den Kauf. Elf Experten halten die Wertpapiere neutral und nur einer rät zum Verkauf der Anteilsscheine. Insgesamt liegt der Prozentsatz optimistischer Einschätzungen bei +65,71%.

Das Guru-Rating bleibt trotzdem stabil bei 3,83 Punkten.