Industria De Diseno Textil Inditex: Kursziel von 33,66 EUR

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 33,66 EUR mit einem Potenzial von -2,86% zum aktuellen Kurs.

• Am 15.06.2023 legte Industria De Diseno Textil Inditex um +1,29% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,85

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex einen Anstieg um +1,29%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +4,21% erzielt werden. Diese Zahlen lassen auf eine momentan sehr positive Stimmung am Markt schließen.

Während einige Analysten das Kurspotenzial der Aktie bereits voll ausschöpfen sehen und es somit als fair bewerten würden (bei einem mittleren Zielkurs), gehen andere Experten davon aus, dass sich dieses Potential noch nicht...