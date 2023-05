Industria De Diseno Textil Inditex: Kursziel von 33,00 € laut Analysten nicht erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex wird nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet.

Das wahre Kurspotenzial liegt bei +5,00% vom aktuellen Preis entfernt.

• Industria De Diseno Textil Inditex stieg um +1,29% am 04.05.2023

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,00 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex an der Börse um +1,29% zu. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – summieren sich auf einen Anstieg von +1,42%. Der Markt ist daher relativ optimistisch eingestellt.

Obwohl eine solche Entwicklung im Vorfeld nicht erwartet wurde, zeigt sich ein deutlicher Trend in Richtung des mittelfristigen Kursziels für die Aktie von 33,00 €.

Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das Potenzial auf...