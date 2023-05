Industria De Diseno Textil Inditex: Kursziel bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex (ISIN: ES0148396007) hat gestern an der Börse ein Plus von +0,19% verzeichnet und schloss bei einem Preis von 31,34 EUR. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um +0,42%.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 33,66 EUR geschätzt. Das entspricht einem Potenzial von +7,27%, wenn sich diese Prognose bewahrheitet. Von insgesamt 35 Analysten empfehlen derzeit 24 einen Kauf oder starken Kauf (“Kauf”-Rating). Weitere zehn Experten raten dazu, die Aktie zu halten (“Halten”-Rating). Nur eine Stimme plädiert für den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,83 unverändert.

Fazit: Die Analysten sind optimistisch gestimmt bezüglich des Kurses der Industria De Diseno Textil Inditex-Aktie und empfehlen mehrheitlich einen Kauf oder starken...