Industria De Diseno Textil Inditex: Kurspotenzial von +6,04%

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,56%. In den letzten fünf Handelstagen beläuft sich das Minus auf -1,66%, was eine pessimistische Marktstimmung widerspiegelt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 37,74 EUR hat. Das würde ein Kurspotenzial von +6,04% eröffnen. Von den insgesamt 35 Analysteneinschätzungen empfehlen 23 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,83 unverändert und bestätigt diese positive Einschätzung.