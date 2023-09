Industria De Diseno Textil Inditex: Bankanalysten weiterhin optimistisch - Kursziel bei 37,74 EUR

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,03% hingelegt. In der vergangenen Handelswoche ging es jedoch um -0,85% bergab. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral.

Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt weiterhin optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 37,74 EUR (+7,80%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einer jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Konkret empfehlen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 16 bewerten sie als Kauf. Elf Experten halten sich weitgehend neutral und nur einer schlägt einen Verkauf vor. Der Anteil der positiven Bewertungen liegt damit bei insgesamt +65,71%.

Das bekannte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert auf einem Wert von 3,83.