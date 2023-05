Industria De Diseno Textil Inditex: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +8,13%

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex konnte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,17% verzeichnen und schloss gestern mit einem Rückgang von -0,35%. Die Stimmung an der Börse scheint jedoch weiterhin optimistisch zu sein.

Laut einer aktuellen Analyse sind die Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 33,66 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein beachtliches Potenzial von +8,13%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 18 sie zum Kauf raten (Rating: “Kauf”), haben sich 10 Experten neutral positioniert (“halten”). Nur noch ein Analyst rät zum Verkauf. Somit bleibt der Anteil der zumindest noch optimistischen Analysten...