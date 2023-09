Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen noch Potenzial - Kursziel bei 37,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung hingelegt und auch gestern ein Plus von +1,45% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist daher derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Industria De Diseno Textil Inditex liegt laut Bankanalysten bei 37,74 EUR. Wenn sich diese Meinung durchsetzt, würde dies ein Kurspotenzial von +5,42% eröffnen. Von insgesamt 35 analysierten Experten sind aktuell jedoch nur 23 positiv eingestellt – darunter sieben mit einem “starken Kauf”-Rating und weitere 16 mit einem “Kauf”-Rating. Elf Experten empfehlen die Aktie zu halten und einer rät zum Verkauf.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating für Industria De Diseno Textil Inditex unverändert bei 3,83 (von max. fünf möglichen Punkten).