Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial - 37,74 EUR

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den letzten fünf Handelstagen Verluste verzeichnet und notiert aktuell bei einem Plus von +0,03% am Finanzmarkt. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 EUR und bietet Investoren somit ein Potential von +10,74%.

• Industria De Diseno Textil Inditex legt am 07.07.2023 um +0,03% zu

• Kursziel für Industria De Diseno Textil Inditex beträgt 37,74 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,86 bestehen

Laut Analyseberichten haben sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfohlen und weitere 17 Experten teilen diese Einschätzung und raten zum Kauf der Anteile. Zehn Bankanalysten hingegen sprechen eine neutrale Empfehlung aus während nur ein Experte einen Verkauf vorschlägt.

Mit einem...