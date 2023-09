Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Potenzial von über 5%

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Kursplus von +1,07% verzeichnet und am gestrigen Tag sogar um weitere +1,45% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 37,74 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +5,42%. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung – einige teilen diese Einschätzung derzeit nicht. Insgesamt empfehlen jedoch 23 Analysten die Aktie als Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,83 stabil.