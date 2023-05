Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Potenzial von +6,38%

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex wurde nach Ansicht der Experten am Markt in den letzten Tagen unterbewertet. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -1,31% in der vergangenen Woche konnte das Unternehmen gestern ein Plus von +1,09% verzeichnen. Momentan liegt das Kursziel bei 33,66 EUR und bietet Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +6,38%.

• Gestern stieg die Aktie um +1,09%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,66 EUR

• Derzeitiges Guru-Rating: 3,83

Die Mehrheit der Bankanalysten gibt an, dass die Aktie ein gutes Kaufobjekt sei. Von insgesamt 23 Experteneinschätzungen sind sechs Analysen besonders optimistisch und raten zum Kauf. Sieben weitere Bewertungen werden mit “Kauf” eingestuft aber bleiben vorsichtig optimistisch. Insgesamt neun Bankexperten bewerten sie dagegen als “Halten”, während...