Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Kursziel von 37,74 EUR - Potenzial von +10,32%

Die Aktie des spanischen Modekonzerns Industria De Diseno Textil Inditex konnte gestern am Finanzmarkt um +0,65% steigen und verzeichnet damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +0,29%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ neutral eingestellt.

Doch laut Bankanalysten wird das wahre Kursziel für Industria De Diseno Textil Inditex bei 37,74 EUR erreicht. Dies entspricht einem mittelfristigen Kurspotenzial von +10,32%, wenn die Prognose der Analysten eintreffen sollte. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 16 Experten bewerten sie als “Kauf”. Elf Experten halten die Aktie für eine Investition mit gleichbleibender Bewertung (“halten”). Nur eine Stimme plädiert...