Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,35%

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat am 13.07.2023 eine Kursveränderung um -0,29% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um +2,20%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 37,74 EUR und bietet somit ein Potenzial von +8,35%, falls die Bankanalysten Recht behalten. Von insgesamt 35 befragten Analysten gibt es eine klare Kaufempfehlung bei sieben Experten sowie eine positive Einschätzung mit Rating “Kauf” bei weiteren 17 Experten.

Zehn weitere Analysten geben die Bewertung “halten” ab und nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktie. Somit sind noch immer über zwei Drittel (68,57%) der Befragten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt unverändert bei 3,86 und untermauert damit zusätzlich das...