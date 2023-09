Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Kurspotenzial von 6,37%

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -1,96% verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel der Kurs sogar um weitere -0,87%. Die Stimmung am Markt ist demnach eher pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten optimistischer gestimmt. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 37,74 EUR und damit +6,37% höher als derzeit. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Von insgesamt 35 Analysten empfehlen jedoch immerhin 23 (65,71%) einen Kauf oder halten das Papier zumindest für aussichtsreich. Lediglich ein Experte spricht sich aktuell gegen eine Investition aus.

Das bewährte Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,83 unverändert positiv.