Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,24%

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine moderate Aufwärtsbewegung von +0,17%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtperformanz bei +1,64%, was derzeit Optimismus unter Investoren hervorruft. Eine Analyse zeigt jedoch auf, dass das wahre Kursziel mit 37,74 EUR um +5,24% höher liegt als der aktuelle Kurs.

• Industria De Diseno Textil Inditex stieg um +0,17% am 14.09.2023

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 EUR (+5,24%)

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83

Insgesamt teilen sieben Analysten die Meinung eines starken Kaufs für die Aktie und weitere 16 Experten sehen ein klares Potenzial zum Kauf. Elf Experten halten weiterhin ihre Position neutral während nur einer empfiehlt einen Verkauf zu tätigen – somit sind noch immer mehr als zwei Drittel aller...