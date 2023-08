Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,67%

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,06%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei -0,84%, was auf eine derzeit neutral eingestellte Börse schließen lässt.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 37,74 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet sich Investoren aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +13,67%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trend-Entwicklung.

Insgesamt haben 7 Analysten das Rating “starker Kauf”, 16 sehen es als “Kauf” und 11 bewerten sie mit “halten”. Einzig ein Analyst rät zum Verkauf. Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +65,71%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83.