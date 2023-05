Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Verlust von -0,73% verbucht. Am gestrigen Tag gab es allerdings ein kleines Plus von +0,06%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und nennen ein mittelfristiges Kursziel von 33,66 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +8,27%, falls sich die Einschätzung durchsetzt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten neutralen Trend.

Von insgesamt 35 analysierten Empfehlungen geben 24 das Rating “Kauf” oder besser ab; lediglich einer empfiehlt sie zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83.

Zusammenfassend kann man sagen:

• Industria De Diseno Textil Inditex notiert mit einem kleinen Plus

• Mittelfristiges Kursziel beträgt laut...