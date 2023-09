Industria De Diseno Textil Inditex: Analysten sehen Kurspotential von 6,43%

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex wurde laut Expertenmeinung bisher nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt demnach um +6,43% über dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Tag legte Industria De Diseno Textil Inditex am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,40% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich das Plus auf insgesamt +3,65%. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 37,74 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +6,43%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 35 Bankanalysten rieten sieben zum Kauf und weitere 16 bezeichneten die Aktie als kaufenswert aber mit Vorsicht. Elf Experten gaben ein Halten-Rating ab und einer empfahl einen...