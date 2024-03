Industria De Diseno Textil Inditex Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Industria De Diseno Textil-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 35,89 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 41,1 EUR, was einem Anstieg von 14,52 Prozent entspricht und zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 39,3 EUR, was einem Anstieg von 4,58 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Industria De Diseno Textil nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur zwei neutralen Tagen und keinen negativen Diskussionen. Die verstärkten positiven Themen in den Gesprächen führen zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. In Summe ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Industria De Diseno Textil.