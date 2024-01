Industria De Diseno Textil Inditex Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Aktie von Industria De Diseno Textil hat ergeben, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,79 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 39,14 EUR, was einem Unterschied von +12,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (38,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,92 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wie das Stimmungsbarometer zeigt. An fünf Tagen war die Stimmung grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Industria De Diseno Textil, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Bei der Beurteilung mittels des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis erhält die Industria De Diseno Textil-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der kurzfristige RSI liegt bei 42,75 Punkten, während der RSI25 bei 45,51 Punkten liegt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Industria De Diseno Textil.

Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.