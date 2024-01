Industria De Diseno Textil Inditex Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Industria De Diseno Textil. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 78,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,5, was bedeutet, dass Industria De Diseno Textil weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Industria De Diseno Textil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 34,17 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 38,01 EUR, was einem Unterschied von +11,24 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 36,54 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,02 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Diskussionsintensität sich nicht signifikant geändert hat. Daher wird die Industria De Diseno Textil-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.