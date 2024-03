Industria De Diseno Textil Inditex Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Industria De Diseno Textil lassen sich mit präziser Analyse frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde von unseren Programmen in den letzten vier Wochen als neutral eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Industria De Diseno Textil-Aktie zeigt einen Wert von 6 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (18,76) bestätigt diese Überverkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Industria De Diseno Textil.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 36,73 EUR und einen aktuellen Kurs von 46,23 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +25,86 Prozent, und zur GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt der Abstand +13,59 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Industria De Diseno Textil in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.