Industria De Diseno Textil Inditex Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Industria De Diseno Textil-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating für Industria De Diseno Textil.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Industria De Diseno Textil derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +11,87 Prozent über dem GD200. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +2,22 Prozent und wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".