Industria De Diseno Textil Inditex Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich machen. Für den 7- und 25-Tage-RSI von Industria De Diseno Textil liegt der RSI7 aktuell bei 25,85, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Industria De Diseno Textil auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für das Industria De Diseno Textil-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte bei Industria De Diseno Textil keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Industria De Diseno Textil für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Industria De Diseno Textil wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer zeigt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von Industria De Diseno Textil deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.