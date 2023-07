Indus: Das wahre Kursziel laut Analysten bei 28,56 EUR

Die Aktie von Indus wird derzeit nach Ansicht von Experten an der Börse unterbewertet. Der wahre Wert liegt demnach um +19,75% höher als der aktuelle Kurs.

• Indus verzeichnete am 07.07.2023 einen Rückgang von -1,45%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 28,56 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie von Indus um -1,45%. Damit hat sie in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von insgesamt -7,02% verzeichnet. Der Markt scheint momentan also eher pessimistisch zu sein.

Obwohl das Ergebnis nicht erwartet wurde und eindeutig auf eine schlechte Stimmung hinweist, haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie festgelegt: Es liegt bei 28,56 EUR.

Wenn sich diese Prognose bewahrheiten sollte und die Bankanalysten recht behalten würden...