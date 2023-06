Indus: Zielkurs von 28,56 EUR

Die Indus-Aktie scheint derzeit unterbewertet zu sein, so die Meinung der Analysten. Das Kursziel liegt bei 28,56 EUR und damit um +14,24% über dem aktuellen Kurs.

• Am 27.06.2023 stieg die Indus-Aktie um +0,40%

• Guru-Rating von Indus bleibt unverändert mit 3,64

Gestern legte die Aktie von Indus am Finanzmarkt um +0,40% zu und erreichte in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +1,01%. Dies deutet auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hin.

Obwohl dies nicht alle Analysten erwartet hatten, liegt das mittelfristige Kursziel für Indus derzeit bei 28,56 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten hätten Investoren ein Potenzial für Gewinne in Höhe von +14,24%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen etwa 54.55% der Analysten...