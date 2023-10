Indus: Potenzielles Kursziel von 28,56 EUR (+38,31%)

Die Aktie von Indus wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR und bietet somit ein potenzielles Kurspotenzial von +38,31%.

Am gestrigen Handelstag konnte Indus eine positive Kursentwicklung in Höhe von +0,73% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie insgesamt um +3,66% zu.

Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht die Aktie als Kauf an oder bewertet sie mit “halten”. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Das Guru-Rating hat sich auf einem Stand von 3,70 eingependelt.

In Anbetracht dieser positiven Einschätzungen scheint es fraglich zu sein, ob der Markt die aktuelle Entwicklung bereits berücksichtigt hat.