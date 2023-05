Indus: Potenzial von 9,07% auf 27,54 EUR Kursziel

Die Indus-Aktie wird derzeit von Fachleuten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut dem Durchschnitt mehrerer Bankanalysten 27,54 EUR – ein Aufwärtspotenzial von +9,07%. Allerdings wurden nicht alle Experten durch die jüngste negative Entwicklung beeinflusst.

• Am 26.05.2023 hat Indus einen Anstieg um +0,40% verzeichnet.

• Der Guru-Rating für Indus ist jetzt bei 3,60 nach zuvor 3,60 gelegen.

• Die Aktien-Analysen zeigen eine positive Einschätzung mit einem Anteil von über +50%.

In den letzten fünf Handelstagen zeigte die Aktie eine Abnahme um -3,26%, was zur pessimistischen Stimmung am Markt beitrug. Trotzdem empfehlen immer noch fünf Branchenkennern das Halten der Wertpapiere und vier weitere sind optimistisch und bewerten sie als Kaufempfehlung.

Zumindest einer der Analysten empfiehlt jedoch...