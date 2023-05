Indus: Potenzial von +6,74% zum Kursziel - 27,54 EUR

Die Indus-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 27,54 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +6,74%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Indus am 23.05.2023 mit leichtem Minus

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 3,60 nach zuvor 3,60

• Anteil optimistischer Analysten bei +50%

Am gestrigen Handelstag fiel die Indus-Aktie um -1,15% und entwickelte sich in den letzten fünf Handelstagen neutral mit einem Plus von +0,38%. Die aktuelle Stimmung ist daher eher neutral.

Von insgesamt zehn Bankanalysten halten vier die Aktie für einen “Kauf”, während fünf sie als “halten” bewerten. Nur einer empfiehlt einen starken Kauf. Das durchschnittliche Guru-Rating liegt nun ebenfalls bei 3,60.

Fazit: Obwohl das mittlere Kursziel für Indus positiv ist...