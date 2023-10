Indus: Potenzial von 43,37% - Kursziel bei 28,56 EUR

Die Aktie des deutschen Industrieunternehmens Indus ist nach Meinung von Bankanalysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR und bietet damit ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +43,37%. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch.

• Am gestrigen Tag legte die Indus-Aktie um +0,10% zu

• Nach der jüngsten Kursentwicklung teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun auch 3,70

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -2,83%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Dennoch empfehlen 6 der insgesamt 10 befragten Analysten den Kauf der Aktie oder sehen sie zumindest als haltenswert an. Nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating beläuft sich nun ebenfalls auf...