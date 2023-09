Indus: Potenzial von +33,46% - Kursziel bei 28,56 EUR

Die Indus-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 28,56 EUR und somit um +33,46% höher als der aktuelle Kurs.

• Indus verliert am 11.09.2023 -0,70%

• Guru-Rating steigt auf 3,70

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +60%

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Indus an Wert verloren (-0,70%), was zu einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen führte (-2,95%). Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

1 Analyst stuft die Aktie als starken Kauf ein und weitere 5 zeigen sich optimistisch mit einem Rating “Kauf”. Die restlichen Experten haben das Rating “halten”.

Das positive Bild rundet das verbesserte Guru-Rating auf nunmehr 3,70 ab (zuvor “Guru-Rating ALT”).